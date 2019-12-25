В СПбГУП задержали первого проректора по делу о хищении

Руководство частного вуза подозревают в мошенничестве на научных субсидиях.

Первый проректор и главный бухгалтер Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов задержаны в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на научную деятельность вуза. Эту информацию 26 декабря "Фонтанке" подтвердил адвокат отстраненного ректора СПбГУП Александра Запесоцкого Марк Павлов.

Правоохранительные органы задержали первого проректора СПбГУП Ларису Пасешникову и главного бухгалтера университета Юлию Шаркевич. Они подозреваются в причастности к уголовному делу о хищении 26,9 миллиона рублей, выделенных на проведение научных исследований.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении неустановленных лиц из числа руководства учебного заведения. По версии следствия, Министерство науки и высшего образования и Министерство труда предоставляли частному вузу субсидии на научную деятельность, однако стоимость работ была искусственно завышена. Следствие считает, что хищение средств происходило в период с марта 2021 года по февраль 2025 года. Накануне обыски прошли в помещениях университета и по месту жительства бывшего ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Следственные действия проводились с 14 сотрудниками вуза. Сам Запесоцкий в момент обысков находился на лечении в одной из российских клиник.

В правоохранительных органах подтвердили, что Пасешникова и Шаркевич задержаны на двое суток в статусе подозреваемых.

Ранее мы сообщили о том, что профком СПбГУП требует проверки судьи после решения об отстранении Запесоцкого.

Фото: Piter.TV