В Петербурге задержаны подозреваемые в ограблении бухгалтера ТСЖ

У бухгалтера силой отняли 900 тысяч рублей.

В Петербурге полиция задержала двоих, подозреваемых в ограблении бухгалтера ТСЖ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 декабря обратилась 42-летняя бухгалтер ТСЖ. Она сообщила, что вечером 12 декабря в парадной дома 57 по улице Жуковского, в котором расположен офис ТСЖ, на нее напал неизвестный и, применив физическую силу, похитил из пакета 900 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

У дома 89 по проспекту Мориса Тореза 18 декабря по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний житель Всеволожского района. Позднее у дома 15 по улице Чехова был задержан второй 36-летний подозреваемый.

Видео: МВД