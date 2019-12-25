В Петербурге у бухгалтера ТСЖ силой отобрали 900 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

В Центральном районе Петербурга у бухгалтера ТСЖ похитили пакет, в котором лежали 900 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

На 42-летнюю сотрудницу ТСЖ вечером 12 декабря в парадной дома 57 по улице Жуковского (офис ТСЖ) напал неизвестный мужчина. Он, применив физическую силу, похитил пакет, в котором лежали 900 тысяч рублей.

Приметы: мужчина, был одет черно-красную куртку, на голове капюшон, вязаные перчатки, черная шапка, обувь черного цвета, на плечах желтый рюкзак одной популярной службы доставки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее иностранца задержали по подозрению в ограблении псковича на Невском.

Фото: Piter.tv