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Директора алкомаркета заподозрили в похищении и растрате
Сегодня, 14:07
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Директора алкомаркета заподозрили в похищении и растрате

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Она пользовалась служебным положением и перечисляла себе деньги от продаж.

Петербургский Главк полиции возбудил уголовное дело по статье о присвоении и растрате в отношении директора алкомаркета. По версии следствия, она неоднократно перечисляла деньги на личный счет, используя служебное положение. 

50-летняя совмещала должность директора и главного бухгалтера. За 5 лет руководства она перечислила себе с расчетного счета 2,6 млн рублей.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить другие эпизоды противоправной деятельности.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что скрывавшегося более 15 лет наркоторговца задержали в Мариинском театре. 

Фото: Piter.tv

Теги: алкомаркет, директор, присвоение или растрата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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