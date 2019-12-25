Директора алкомаркета заподозрили в похищении и растрате

Петербургский Главк полиции возбудил уголовное дело по статье о присвоении и растрате в отношении директора алкомаркета. По версии следствия, она неоднократно перечисляла деньги на личный счет, используя служебное положение.
50-летняя совмещала должность директора и главного бухгалтера. За 5 лет руководства она перечислила себе с расчетного счета 2,6 млн рублей.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить другие эпизоды противоправной деятельности.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что скрывавшегося более 15 лет наркоторговца задержали в Мариинском театре.
Фото: Piter.tv
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