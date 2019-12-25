Скрывавшегося более 15 лет наркоторговца задержали в Мариинском театре

Мужчину заочно приговорили к 10 годам колонии строгого режима в 2008 году.

Специалисты УФСИН по Петербургу задержали мужчину, который скрывался от полиции более 15 лет. Ему назначен приговор за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Наркодилер пропал из поля зрения правоохранителей в 2006 году, а ещё 2 года спустя он был заочно приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина длительное время скрывался от правоохранителей.

Розыскные мероприятия привели сотрудников УФСИН в Мариинский театр. Там осуждённый неофициально трудился подсобным рабочим. Сейчас его заключили под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер выстрелил в хулигана, защищая свою соседку.

Фото: пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти