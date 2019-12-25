Пенсионер выстрелил в хулигана, защищая свою соседку

Конфликт начался с удара по автомобилю женщины и нецензурной брани.

Вечером четверга, 29 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе и драке на улице у дома №7 к2 по Богатырскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить прибывшим на место полицейским, перепалка началась с действий 42-летнего мужчины. Он несколько раз ударил по машине 56-летней петербурженки в тот момент, когда она пыталась припарковаться у дома, и нецензурно выразился в её адрес. На помощь женщине пришёл её 62-летний сосед. Он оттолкнул хулигана, но тот продолжил действовать агрессивно и ударил заступника кулаком по лицу, а затем и вовсе достал складной нож. Пенсионер испугался, и решил применить крайние меры – достал травматический пистолет и выстрелил в нападавшего.

Хулигана госпитализировали с огнестрельным ранением груди, правого коленного сустава, паховой области и бедра в состоянии средней степени тяжести. У стрелявшего в него мужчины изъят травматический пистолет марки Гроза 021, 2 магазина, 4 гильзы и нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине задержали несостоявшихся грабителей магазина.

Фото: Piter.TV