СМИ: в Москве за мошенничество арестованы три офицера авиации ФСБ

Они обвиняются в хищении 63,5 миллионов рублей.

Военный суд в Москве арестовал трех старших офицеров управления авиации Федеральной службы безопасности по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом информирует издание "Коммерсантъ".

Офицеры ФСБ обвиняются в хищении 63,5 миллионов рублей. По версии следствия, в 2017-2019 они заключили контракты со ставропольской фирмой "АсСтрой", которой руководил Вазген Бабаханян, предполагающие установку по гособоронзаказу в Воркуте сборно-разборного складского комплекса.

Летом 2020 года в отношении Бабаханяна возбудили уголовное дело, трем офицерам вменили превышение должностных полномочий. В настоящее время подследственных обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России о мошенничестве в особо крупном размере.

Свою вину офицеры отрицают. Сейчас они находятся в СИЗО. Суд постановил, что на свободе офицеры способны оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства причастности к делу.

Ранее в отношении главы управления капстроительства Новосибирска возбудили восемь новых дел.

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