В отношении главы управления капстроительства Новосибирска возбудили восемь новых дел

Константин Головин обвиняется в получении взятки и мошенничестве.

В отношении главы управления капитального строительства Новосибирска возбудили восемь новых уголовных дел. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве уточнили, что говорят о чиновнике, который уже обвиняется в мошенничестве, а также получении взятки во время строительства детского сада по национальному проекту "Демография". Сейчас выявлены новые преступные факты.

По материалам, предоставленным УФСБ, следователем регионального следственного управления в отношении директора МКУ "УКС" возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 290 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что Константин Головин арестован по решению суда в феврале 2021 года. Следствие считает, что чиновник получил взятку авиабилетами в размере более 130 тысяч рублей. Он дал указание своим подчиненным принять невыполненные работы по созданию детского садика в Октябрьском районе города. В марте стало известно о новом эпизоде при строительстве детсада в Кировском районе.

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Фото: Piter.tv