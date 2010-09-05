В регионе растет число нуждающихся в госпитализации.

В Минздраве Новосибирска объяснили очередь скорых у больницы. В пресс-службе регионального ведомства по здравоохранению журналистам рассказали, что ситуация, зафиксированная около городской клинической больницы под номером два стала возможной из-за того, что туда госпитализированные пациенты с подозрением на пневмонию.

Очередь связана с госпитализацией пациентов с подозрением на пневмонию. пресс-служба регионального Минздрава

Напомним, что ранее журналисты местного издания "НГС.Новосибирск" узнали о том, что на улице Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска выстроилась очередь из карет скорой помощи. Корреспонденты утверждают, что некоторым транспортным средствам не хватило места на территории больницы, поэтому машины стояли за оградой медицинского учреждения.

Позже главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова в комментарии ТАСС отметила, что в регионе растет число пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за того, что население отказывается вакцинироваться от коронавируса. Медикам приходится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки работать по две смены.

В Минздраве рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в регионах.

Фото: ngs.ru