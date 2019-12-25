Владелец сети стоматологических клиник в Петербурге осужден за крупные хищения у страховых

Он получал деньги за медицинские услуги, которые не оказывал.

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении владельца нескольких стоматологических клиник Александра Рыдзевского. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в период с 2015 по 2018 гг. обвиняемый вместе с подельниками на бумаге проводили лечение пациентов, за что получили более 11 млн рублей из фонда обязательного медицинского страхования. На самом деле медицинские услуги не оказывались. Фиктивную отчетность соучастники составляли при помощи программы Dental4windows.

Александру Рыдзевскому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

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