Суд Петербурга оштрафовал женщину за джемпер из Турции с надписью "Chanel"

Вещь была контрафактной. Она лежала среди остальной горы одежды, которую женщина привезла в Россию.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Наталью Синякову, которая привезла из Турции в России контрафактную вещь Chanel. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одежду обнаружили во время таможенного досмотра. В багаже были джинсы, брюки, трусы, постельное белье, полотенце. Среди них также лежал джемпер с надписью "CHANEL PARIS" и стразами. Должностные лица обратились к правообладателю товарного знака и узнали, что ввезенный товар был контрафактным.

За незаконное использование чужого товарного знака Синякову оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таможня Кингисеппа обнаружила контрафактную одежду в торговой точке.

Фото: Piter.TV