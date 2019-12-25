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Таможня Кингисеппа обнаружила контрафактную одежду в торговой точке
Сегодня, 16:10
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Таможня Кингисеппа обнаружила контрафактную одежду в торговой точке

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Таможенники устанавливают ущерб, нанесенный мировым спортивным брендам.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила об изъятии в Кингисеппе партии контрафактных товаров. Продукцию обнаружили сотрудники кингисеппской таможни, которые потребовали от продавца предоставить сертификаты соответствия выставленных на продажу товаров. Предприниматель в ответ не смог предъявить вообще никаких документов, доказывающих легальное нанесение товарных знаков известных мировых производителей. 

В общем счете таможенники нашли 144 предмета одежды, якобы произведенных фирмами Puma, Columbia и Fila. Их стоимость составила около ста тысяч рублей. Вся одежда и обувь неподтвержденного происхождения была изъята, размер ущерба, нанесенного официальным производителям, устаавливается. Самому торговцу грозит уголовное дело по статье 180 УК РФ - незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Ранее таможенники изъяли партию рыболовных принадлежностей при попытке ввоза с территории Финляндии. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления и Pixabay

Теги: 180 ук рф, кингисепп, контрафакт, лнобласть, мировые бренды, спортивная одежда, таможня, товарный знак, товарооборот
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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