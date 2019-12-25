Таможня Кингисеппа обнаружила контрафактную одежду в торговой точке

Таможенники устанавливают ущерб, нанесенный мировым спортивным брендам.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила об изъятии в Кингисеппе партии контрафактных товаров. Продукцию обнаружили сотрудники кингисеппской таможни, которые потребовали от продавца предоставить сертификаты соответствия выставленных на продажу товаров. Предприниматель в ответ не смог предъявить вообще никаких документов, доказывающих легальное нанесение товарных знаков известных мировых производителей.

В общем счете таможенники нашли 144 предмета одежды, якобы произведенных фирмами Puma, Columbia и Fila. Их стоимость составила около ста тысяч рублей. Вся одежда и обувь неподтвержденного происхождения была изъята, размер ущерба, нанесенного официальным производителям, устаавливается. Самому торговцу грозит уголовное дело по статье 180 УК РФ - незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Ранее таможенники изъяли партию рыболовных принадлежностей при попытке ввоза с территории Финляндии.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления и Pixabay