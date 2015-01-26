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На Выборгской таможне у водителя изъяли рыболовные принадлежности
Сегодня, 18:23
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На Выборгской таможне у водителя изъяли рыболовные принадлежности

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Бдительные таможенники обнаружили у дальнобойщика контрабанду.

Пресс-служба Выборгской таможни сообщила об инциденте, произошедшем на границе с Финляндией во время проведения таможенного осмотра. В прибывшем из Финляндии грузовике бдительные сотрудники обнаружили незадекларированный товар: рыболовные снасти в количестве 229 штук. Подробно пересчитанные и описанные принадлежности начальник таможенного поста определил как не укладывающиеся в рамки "личного пользования".

Водитель пояснил, что снасти - блесны и воблеры - действительно вез не себе, но относительно тяжести содеянного был не в курсе, ибо принадлежали они не ему и с точной описью груза, который его попросили перевезти, он не знакомился.  

Водителя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях - недекларирование товаров, что влечет наложение штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

Ранее пограничники задержали четверых иностранцев при попытке сбежать за границу.

Фото: пресс-служба Выборгской таможни

Теги: выборгская таможня, дальнобойщик, контрабанда, ленобласть, незадекларированные товары, превоз через границу, таможенный осмотр, фура с блеснами
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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