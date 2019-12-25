В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

Закон расширил тарифный коридор по ОСАГО.

В России с 5 сентября вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО. Согласно указанию Банка России, расширен тарифный коридор страхового свидетельства. Согласно документу, для легкового транспорта физических лиц диапазон базовых ставок по ОСАГО расширился на 10% вверх и вниз (от 2471 до 5436 рублей).

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширился на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей - предусмотрено на 20% вверх. Для такси - на 30% вверх и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов- на 5% вниз.

Напомним, что 24 августа стало известно о том, что вступили в законную силу поправки по ОСАГО, связанные с индивидуализацией тарифов. Страховые компании получили право назначать более низких тариф аккуратным автомобилистам, а также более высокий тариф для тех, кто ездит рискованно и регулярно нарушает правила дорожного движения.

Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях.

Фото: Piter.tv