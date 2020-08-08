Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

Во-первых, изменятся правила расчета стоимости ОСАГО. Минимальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная - 5436 рублей, передает издание Autonews.
Во-вторых, сотрудники ГИБДД смогут проводить предварительный техосмотр машины прямо на дороге благодаря специальной аппаратуре.
В-третьих, в ПТС и СТС появится больше данных о транспортном средстве: мощности двигателя и сроке государственной регистрации.
Также на платных трассах могут увеличить максимально разрешенный скоростной режим со 130 км/ч до 150 км/ч.
Видео: YT / CoolVision
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