Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

Осенью 2020 года в РФ вступят в силу новые правил для водителей.

Во-первых, изменятся правила расчета стоимости ОСАГО. Минимальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная - 5436 рублей, передает издание Autonews.

Во-вторых, сотрудники ГИБДД смогут проводить предварительный техосмотр машины прямо на дороге благодаря специальной аппаратуре.

В-третьих, в ПТС и СТС появится больше данных о транспортном средстве: мощности двигателя и сроке государственной регистрации.

Также на платных трассах могут увеличить максимально разрешенный скоростной режим со 130 км/ч до 150 км/ч.

Видео: YT / CoolVision