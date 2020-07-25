Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Без прохождения ТО машинам старше трех лет полисы не выдают. На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило водителям до 30 сентября оформлять страховку без диагностической карты, но ее нужно предоставить позднее.

Страховые компании нашли новую причину для того, чтобы не выплачивать ущерб водителям по ОСАГО. Теперь они могут не платить потерпевшим в ДТП, если автомобилисты забыли предупредить о прохождении технического осмотра, сообщают "Известия" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Без прохождения ТО машинам старше трех лет полисы не выдают. На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило водителям до 30 сентября оформлять страховку без диагностической карты. После указанной даты все автомобилисты будут обязаны пройти техосмотр и уведомить об этом страховщиков.

Отмечается, что даже в союзе автостраховщиков не знают, как водители должны передавать данные о техосмотре. На данный момент, страховщики сами не уверенны в действенности какого либо из способов, включая запись в системе ЕАИСТО.

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