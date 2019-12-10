Новый налог может сказаться на росте количества путешественников по России.

В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на зампреда комитета по социальной политике Совета Федерации Игоря Фомина. По словам эксперта, введение нового налога в иностранном государстве может положительно повлиять на внутренний туризм РФ.

Изменения в налогообложении приведут к росту стоимости отдыха на турецких курортах. Это скажется на снижении туристического потока в данную страну. Россияне начнут интересоваться отдыхом в Египте, Тунисе и средиземноморскими пляжами.

Напомним, что налог на проживание в отелях начнет действовать с 1 января 2020 года. Документ уже подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме отелей, гостиниц и пансионатов налог вводится и для парков развлечений, аттракционов, ресторанов, располагающихся на территории объектов.

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