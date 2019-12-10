Государство недополучает по 3 трлн. рублей.

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами. Ежегодно бюджет страны недополучает около 3 трлн. рублей из-за неофициальных доходов населения. Этот показатель равен 3% от ВВП России. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на исследования "Национального кредитного холдинга".

Сейчас не менее 25% трудовых доходов россиян невидимы для государства. Налоги в казну не платят 13 млн. человек или 18% от рабочей силы в возрасте старше 15 лет. Кроме 3 трлн.рублей, РФ не получает еще 2 трлн. рублей за страховые взносы во внебюджетные фонды. Если бы нанятые работали на легальной основе, то правительство могло бы позволить снизить ставку на подоходный налог с 13 до 11%. В этом случае снижения собираемости не было бы зафиксировано в абсолютном выражении.

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