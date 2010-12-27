Медведев рассказал об эксперименте по цифровизации трудовых документов

Трудовой договор, приказы и графики отпусков могут перевести в электронный вид. Новый эксперимент по цифровизации документов в трудовой сфере планируют запустить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, передало "Экономика сегодня".
При этом участие в эксперименте будет добровольным Налоговые и пенсионные документы пока что останутся только в печатном виде.
Нововведение запустит кабинет министров, сообщил Дмитрий Медведев.
Накануне прошла пресс-конфренеция с Дмитрием Медведевым. Председатель правительства РФ высказался насчет закона о домашнем насилии и спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян.
Фото: Дмитрий Медведев / VK
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