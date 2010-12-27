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Медведев рассказал об эксперименте по цифровизации трудовых документов
Сегодня, 21:22
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nadezhda_sib

Медведев рассказал об эксперименте по цифровизации трудовых документов

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Эксперимент планируют начать в следующем году.

Трудовой договор, приказы и графики отпусков могут перевести в электронный вид. Новый эксперимент по цифровизации документов в трудовой сфере планируют запустить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, передало "Экономика сегодня"

При этом участие в эксперименте будет добровольным Налоговые и пенсионные документы пока что останутся только в печатном виде. 

Нововведение запустит кабинет министров, сообщил Дмитрий Медведев. 

Накануне прошла пресс-конфренеция с Дмитрием Медведевым. Председатель правительства РФ высказался насчет закона о домашнем насилии и спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян. 

Фото: Дмитрий Медведев / VK

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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