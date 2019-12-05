Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Они вырастут до конца этого года.

Дмитрий Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян. Премьер-министр РФ заявил, что в последние годы рост доходов населения снижался. Это происходило по целому ряду причин. Однако за последние девять месяцев этот тренд изменился. Об этом спикер рассказал во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами.

И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс заметил Медведев

Чиновник добавил, что этот плюс будет небольшой: около 0,2-0,3%. Важным фактором Медведев назвал внутренние ощущения россиян. Сейчас правительство сосредотачивается на "самочувствии людей и их ощущениях". Люди должны понимать, что их доходы будут стабильными или даже больше. Если такого ощущения нет, то это становится тревожным сигналом для властей.

Ранее Piter.tv писал Медведев: интеграцию России и Белоруссии нужно сохранить.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Правительство России