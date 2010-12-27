В Турции ввели налог на проживание в отелях

Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил закон о введении налогов на проживании в отелях. Нововведение вступит с 1 апреля 2020 года. Об этом пишет издание Resmi Gazetе.

Ранее законопроект, предусматривающий введение 2-процентного налога для туристов, принял парламент. Ожидалось, что президент Турции может снизить размер налога с 2% до 1% или пропишет изменения в зависимости от региона и времени года.

Отмечается, что цены на купленные в России турпакеты не изменятся. Однако туристам придется заплатить налог в самом отеле при выезде. Ответственность за сбор возлагается на отельеров.

Например, если проживание в отеле стоит 500 долларов, то туристу придется доплатить всего 10 долларов.

Ранее мы писали, что Турция отказалась принять план НАТО по "защите" от России.