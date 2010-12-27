Турция отказалась принять план НАТО по "защите" от России

У страны есть свои планы на поддержку от альянса.

Reuters: Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от "российской угрозы". Агентство ссылается на четырех высокопоставленных чиновников из альянса. Сейчас в Анкаре ждут поддержки от альянса против членов Рабочей партии Курдистана в Сирии.

Однако Турция отказывается считать, что НАТО необходимо укреплять защиту в странах Прибалтики и Польше. Такая обстановка дел продлится до того момента, пока альянс не даст государству поддержку в операциях в Сирии. Власти Анкары дали официальному представителю приказ не подписывать военный план. Он разработан в 2014 году, после ситуации с Крымом. Документ подразумевает, что Турция предоставит Литве, Латвии, Эстонии и Польше помощь, если Россия нападет на эти государства. Этот пункт также распространяется, если в Кремле будут оказывать давление на страны, чтобы те признали РПК террористической.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Таллине потребовали от России вернуть "отнятые эстонские территории".

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