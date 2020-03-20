В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Определить наличие заболевания теперь будет возможно за 90 минут.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и представили усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса. Она позволит определить наличие заболевания за 90 минут. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев. По ее словам, первые результаты испытаний вакцины планируется получить в июне 2020 года.

При этом в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" отметили, что уже разработали прототипы вакцин. В настоящий момент ученые испытывают их на лабораторных животных. Исследователи рассчитывают внедрить вакцину в IV квартале 2020 года.

По последним данным, в России за сутки было зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в РФ достигло 253. В мире коронавирус выявили у более 255 тысяч человек, 10 495 умерли, почти 90 тысяч пациентов вылечились.

Ранее мы писали, что тестировать россиян на коронавирус начнут частные лаборатории.