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Тестировать россиян на коронавирус начнут частные лаборатории
Сегодня, 15:59
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nastya960

Тестировать россиян на коронавирус начнут частные лаборатории

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Трем крупным лабораториям выдали пробные тест-системы.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание, на котором решалось, разрешить или нет частным лабораториям делать тесты на коронавирус. Данную информацию "Фонтанке" подтвердил источник в одной из компаний, связанной с данной деятельностью.

На совещании присутствовали три крупнейших сетевых лаборатории. Присутствующим представителям были выданы для пробы тест-системы центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, лаборатории
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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