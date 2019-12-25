Тестировать россиян на коронавирус начнут частные лаборатории

Трем крупным лабораториям выдали пробные тест-системы.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание, на котором решалось, разрешить или нет частным лабораториям делать тесты на коронавирус. Данную информацию "Фонтанке" подтвердил источник в одной из компаний, связанной с данной деятельностью.

На совещании присутствовали три крупнейших сетевых лаборатории. Присутствующим представителям были выданы для пробы тест-системы центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Как пережить панику и стресс во время пандемии коронавируса.

Фото: pixabay