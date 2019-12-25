Как пережить панику и стресс во время пандемии коронавируса

По словам врача-психиатра, внезапный приступ страха может накрыть человека в метро и на улице.

Во времена, когда новостные заголовки ежедневно твердят о коронавирусе и обвале рубля, даже самый психически устойчивый человек может поддаться панике. На фоне острого психоза, в который постепенно погружается мир, порой кажется, что все мы умрем от страха, а не от коронавируса.

Врач-психиатр Анастасия Трещевская в интервью "Фонтанке" рассказала, как пережить панику и не угодить на больничную койку во время пандемии коронавируса.

По словам специалиста, у болезни есть специфические симптомы. Здоровый человек начинает искать их у себя, а потом у других. Это, по мнению доктора, признак массовой истерии.

В настоящий момент в "топе" находится психогенный кашель, среди его симптомов – комок в горле. То есть тревога начинает ощущаться на физическом уровне, и вылечить ее можно уже только медикаментозно.

Также Трещевская рассказала, что сегодня люди часто жалуются на то, что их накрывает психическая атака. Стандартная клиническая картина выглядит так: внезапный приступ страха, темнеет в глазах, кружится голова, резкая головная боль, нехватка воздуха, предобморочное состояние. Еще может быть тремор рук, рвотный позыв, чувство боли за грудиной. При таком состоянии может резко подскочить давление, затем резко упасть. Психиатр поясняет, что может быть любая комбинация из этих симптомов, а может быть все разом.

Паническая атака может накрыть человека в метро или на улице. Медик призывает людей не быть равнодушными. "Если вы это заметили, подержите его за руку, дайте воды, постойте рядом, чтобы убедиться, что все нормально — приступ прошел", - просит специалист.

После такого приступа необходимо обязательно обратиться к врачу. По словам Трещевской, страх и постоянное психологическое напряжение могут привести к развитию гипертонии, частым головокружениям, мигрени, затрудненному дыханию. То есть пострадают сердце, сосуды, дыхательная система, ЖКТ.

Медик призывает людей остановиться, перестать истерить, раздражаться, найти время на себя и близких. Также стоит отвлечься от новостей, переключить себя на другие вещи.

"Я даю простые понятные рекомендации, которые действительно работают. Горячая ванна, медитация, правильное питание, сон", - заявила Анастасия.

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