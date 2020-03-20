В Роскачестве рассказали, что смоет с рук коронавирус

Специалисты отметили, что обработка рук спиртовыми растворами ниже 60 градусов не эффективна.

Эксперты Роскачества, ссылаясь на европейских коллег, рассказали, чем обрабатывать руки, чтобы защитить себя от коронавируса.

Исследования специалистов показали, что различные растворы защищают от инфекций, в том числе от коронавируса, с той же, а порой и меньшей степенью, чем классический способ очищения рук. Поэтому антибактериальные салфетки и гели - предметы второй необходимости. Их нужно применять только тогда, когда рядом нет мыла и горячей воды.

По словам экспертов Роскачества, если нет возможности помыть руки, то нужно использовать антисептики с концентрацией спирта не менее 60%. При этом водка не подойдет, так как в ней по ГОСТу не больше 56%.

Ранее мы рассказывали, чем можно заменить магазинные антисептики для рук.

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