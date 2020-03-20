В Роскачестве рассказали, что смоет с рук коронавирус

Эксперты Роскачества, ссылаясь на европейских коллег, рассказали, чем обрабатывать руки, чтобы защитить себя от коронавируса.
Исследования специалистов показали, что различные растворы защищают от инфекций, в том числе от коронавируса, с той же, а порой и меньшей степенью, чем классический способ очищения рук. Поэтому антибактериальные салфетки и гели - предметы второй необходимости. Их нужно применять только тогда, когда рядом нет мыла и горячей воды.
По словам экспертов Роскачества, если нет возможности помыть руки, то нужно использовать антисептики с концентрацией спирта не менее 60%. При этом водка не подойдет, так как в ней по ГОСТу не больше 56%.
Ранее мы рассказывали, чем можно заменить магазинные антисептики для рук.
Фото: pixabay.com
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