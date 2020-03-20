Все новые заболевшие посещали страны с неблагоприятной коронавирусной ситуацией.

Количество заражённых коронавирусом в России увеличилось до 253. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию эпидемии.

За минувшие сутки было выявлено 54 новых случая заражения. 33 новых случая зафиксировано в Москве, шесть в Якутии, по четыре в СПБ и Самарской области.

По два — в Кировской и Новосибирской, по одному — в Подмосковье и Ульяновской областях, а также в Тюменской.

Контактировавшие с заражёнными выявлены и находятся под медицинским наблюдением.

Все новые заболевшие посещали страны с неблагоприятной коронавирусной ситуацией.

Ранее сообщалось, что тестировать россиян на коронавирус начнут частные лаборатории.