Российские специалисты объяснили, в чем оказались неправы иностранные специалисты.

В России рассказали о желании США очернить российский Т-80. Недавно The National Interest заявил, что украинская модификация танка эффективнее российской. В России считают, что публикация искажает факты и пытается очернить российский образец техники. Появление иностранного материала связали с провалом американских M1 Abrams на выставке оружия в Абу-Даби, который произошел в 1990-ых годах.

В NI заявили, что газотурбинный двигатель (как в РФ) поглощает больше топлива в отличие от дизельного (как на Украине). Российские эксперты заметили, что несмотря на это, российскому образцу требуется меньше масла (в 16-20 раз). При этом модификация способна работать в зимних условиях, а также на местности с радиоактивным заражением.

The National Interest объяснил, почему танк Т-72 "не умрет".

Видео: YouTube/Иван Зенкевич PRO автомобили