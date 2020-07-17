Алексей Пушков объяснил, на чем держится существование Украины.

В России раскрыли смысл существования Украины. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в собственном Telegram-канале. Спикер Совета Федерации считает, что "фантазии о намерениях Украины" являются смыслом существования государства.

Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью "щита" Европы от России? Алексей Пушков, сенатор России

Российский эксперт отметил, что Москва сможет обойтись без Киева, но Киев без Москвы "пропадет".

Напомним, что в мае 2019 года Владимир Зеленский заявил о том, что референдум о вступлении в НАТО будет проведен тогда, когда жители страны будут к нему готовы. Глава Украины добавил, что он управляет независимой страной, а ориентация на вхождение в военный альянс и ЕС закреплена в Конституции.

Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию".

Видео: YT / Українська правда