Он сравнил их с иностранными антироссийскими политиками.

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию. Он считает, что нужно ограничить въезд в страну для заграничных артистов, которые выступают в ней, а потом поливают её грязью.

Он считает, что в отношении них нужно действовать также, как с иностранными антироссийскими политиками.

Им запрещен въезд в Россию. Алексей Пушков, российский сенатор

Ранее Пушков заявил, что Польша – агент влияния США в Европе. Он отметил, что Вашингтон видит Польшу в качестве надежного союзника в Европе. В свою очередь Варшава, полагает, что американские власти помогут ей в строительстве АЭС и поставках газа из Америки. Анджей Дуда и его сторонники хотят заменить Германию и занять её место в качестве главной опоры США и НАТО в Центральной Европе.