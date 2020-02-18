Спикер СовФеда прокомментировал позицию Украины.

В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию "РИА Новостям". По мнению спикера, Украина пытается придать политическое значение проблеме в Азовском море. Накануне российские службы задержали там четырех граждан Украины. Однако провинившиеся сами признали факт браконьерства и согласились с обвинениями. Косачев уверен, что Киев хочет использовать ситуацию, чтобы опять обвинить РФ в агрессии.

Можно только развести руками прокомментировал эксперт

Напомним, что по данному делу в украинский МИД вызвали российского временного поверенного. Дипломаты потребовали освободить пойманных, а также рыболовное судно и вернуть инвентарь. Напомним, что во время задержания судна у рыбаков не было при себе документов, удостоверяющих их личности, а также регистрационных бумаг на деятельность. На судне нашли незаконное орудие лова - ставную сеть и большое количество рыбы.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией.

Видео: YouTube/Совет Федерации