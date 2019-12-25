Ни одного зараженного коронавирусом еще не выявили в Республике Алтай.

В России остался последний регион без коронавируса. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По данным специалистов, инфекция выявлена в 84 регионах из 85. Последним регионом, в котором нет ни одного зараженного COVID-19 считается Республика Алтай. Ранее также ни одного случая инфицирования е было найдено на Чукотке и Ненецком автономном округе, но за последние сутки там обнаружено по одному зараженному.

Напомним, что в республике Алтай живет около 200 тысяч человек. Это регион имеет границы с Китаем, Монголией, Казахстаном, а также российскими Алтайским краем, Кемеровской областью. Хакасией и Тывой.

В России на 15 апреля выявлено 24,5 тысяч зараженных коронавирусом. За весь период эпидемии в стране от инфекции скончались 198 человек. Еще 1986 выздоровели.

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