В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

Новые пациенты с инфекцией найдены в 65 регионах России.

В России выявили за последние сутки 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Специалисты отметили, что новые случае инициирования зафиксированы в 65 регионах.

Нарастающим итогом по стране на 15 апреля зарегистрировано 24 490 случаев заражения COVID-19. За последние сутки прирост пациентов составил 16,1 процента. На данный момент инфекция распространилась на 84 региона страны

В Москве за сутки скончались 11 человек с коронавирусом.