В Москве за сутки скончались 11 человек с коронавирусом

Возраст умерших пациентов от 48 до 86 лет.

За сутки в Москве скончались 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщил о 11 летальных исходах пациентов с COVID-19. Возраст умерших пациентов от 48 до 86 лет. У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, например гипертония, хронический гепатит С, пиелонефрит, сахарный диабет. У троих пациентов был хронический бронхит.

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Ранее сообщалось о самой молодой жертве коронавируса в России, 29-летней москвичке.