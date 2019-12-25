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В Новосибирске выявили еще 7 случаев инфицирования COVID-19
Сегодня, 8:41
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MShaffter

В Новосибирске выявили еще 7 случаев инфицирования COVID-19

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Два случая привозных из других регионов России, а 5 из числа контактов с ранее заболевшими.

На утро 15 апреля в Новосибирской области подтвердили еще 7 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Правительство Новосибирской области сообщает, что в регионе подтвердился положительный анализ на COVID-19 у 7 человек. Два случая привозные, из Москвы и Сочи. Пять человек это контакты с ранее заболевшими.

Таким образом, нарастающим итогом в регионе 53 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Двенадцать человек уже выписаны по выздоровлению, один человек скончался. 

Сегодня ранее: В Забайкалье за сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось вдвое

 

 

Теги: коронавирус в регионах, новости новосибирска, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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