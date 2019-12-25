В Новосибирске выявили еще 7 случаев инфицирования COVID-19

На утро 15 апреля в Новосибирской области подтвердили еще 7 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Правительство Новосибирской области сообщает, что в регионе подтвердился положительный анализ на COVID-19 у 7 человек. Два случая привозные, из Москвы и Сочи. Пять человек это контакты с ранее заболевшими.
Таким образом, нарастающим итогом в регионе 53 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Двенадцать человек уже выписаны по выздоровлению, один человек скончался.
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