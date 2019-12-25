В Забайкалье за сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось вдвое

Еще накануне число инфицированных коронавирусом нового типа было 14.

За сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Забайкалье выросло в 2 раза.

Еще накануне, 14 апреля, в Забайкалье было 14 случаев инфицирования COVID-19. Один из них был выписан по выздоровлению еще в феврале.

На утро 15 апреля в Забайкальском крае нарастающим итогом 28 случаев коронавируса, сообщает правительство региона. В стационарах проходят лечение 2 ребенка и 25 взрослых. У 4 из них диагностирована легочная пневмония, у 7 человек состояние средней тяжести.

Из 28 инфицированных 14 приехали из других стран или регионов с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а 14 человек это контакты первых.

На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. Пресс-служба правительства Забайкальского края

Правительство региона просит своих граждан соблюдать режим самоизоляции.

За последнее время в крае выявлено уже больше тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания. Пресс-служба правительства Забайкальского края

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Фото: стопкоронавирус.рф