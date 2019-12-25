Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

В проекте Владимира Соловьева врач прокомментировал задержку наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ.

Доктор Александр Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России. Врач, известный по эфирам программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", дал свою оценку ситуации на YouTube-канале "Соловьев Live".

Видите как, задерживаемся мы с этим пиком, по всем подсчетам он должен был быть в середине апреля….Потом будут волны, COVID-19 останется одной из сотен тысяч вирусов вокруг нас. Так и раньше было прокомментировал медик

Эксперт добавил, что правительство вряд ли решится на продление карантинных мер по завершению месяца. Это связано с тем, что страна" вряд ли сможет выдержать". на данный момент Мясников полагает, что пика по заражению инфекцией в России можно ждать к концу апреля, а потом будет наблюдаться спад новых инфицирований. Через некоторое населению следует ожидать второй волны COVID-19.

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Фото и видео: YouTube-канал "Соловьев Live".