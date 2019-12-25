В России за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

Большая часть зараженных пациентов скончалась в Москве.

В России за последние сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Специалисты рассказали, что 11 человек с COVID-19 скончались в Москве. Три пациента погибли на территории Дагестана. По два летальных случая зафиксировано в Московской области, Калмыкии, Псковской области, Башкирии. По одному зараженному погибли в Петербурге, Бурятии, а также Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях.

На 15 апреля в России от коронавируса зарегистрировано 198 смертей за весь период эпидемии. У большинства жертв наблюдались сопутствующие заболевания.

России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Новые пациенты обнаружены в 65 регионах страны.