Названы регионы с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах.

В России продолжается рост инфицирования коронавирусом нового типа. Заметен значительный прирост выявленных случаев заражения в регионах России.

По состоянию на утро 15 января в России выявлено 3388 новых случаев инфицирования COVID-19 в 65 регионах России. И если ранее большая часть случаев фиксировалась в Москве, то сейчас заметен огромный прирост в регионах. Так например, в Забайкалье и Мурманской области (+137) число выявленных случаев возросло почти в два раза. Но все-таки по-прежнему лидирует Москва (+1774). В Московской области заболевших сегодня меньше (+272). Санкт-Петербург на 4ом месте (+130). Ленинградская область на 5ом месте (+108).

По остальным регионам новые случаи инфицирования COVID-19 распределились следующим образом:



Республика Коми - 97

Республика Ингушетия - 56

Смоленская область - 51

Нижегородская область - 47

Владимирская область - 45

Тульская область - 45

Тверская область - 42

Чеченская Республика - 41

Курская область - 31

Республика Марий Эл - 27

Пермский край - 27

Ивановская область - 25

Калужская область - 25

Краснодарский край - 24

Хабаровский край - 23

Брянская область - 22

Ставропольский край - 20

Республика Башкортостан - 20

Ульяновская область - 18

Тюменская область - 18

Астраханская область - 17

Новосибирская область - 17

Пензенская область - 16

Ханты-Мансийский АО - 15

Чувашская Республика - 13

Кировская область - 13

Ярославская область - 12

Свердловская область - 12

Липецкая область - 11

Красноярский край - 11

Костромская область - 9

Удмуртская Республика - 8

Воронежская область - 7

Карачаево-Черкесская Республика - 7

Саратовская область - 7

Ямало-Ненецкий АО - 7

Республика Саха (Якутия) - 7

Псковская область - 6

Ростовская область - 6

Курганская область - 6

Республика Бурятия - 6

Республика Хакасия - 6

Калининградская область - 5

Республика Дагестан - 5

Белгородская область - 4

Республика Карелия - 4

Приморский край - 4

Республика Калмыкия - 3

Челябинская область - 3

Алтайский край - 3

Вологодская область - 2

Омская область - 2

Республика Крым - 2

Ненецкий автономный округ - 1

Волгоградская область - 1

Оренбургская область - 1

Кемеровская область - 1

Сахалинская область - 1

Чукотский АО - 1

г. Севастополь - 1



Нарстающим итогом на утро 15 апреля в России 24 490 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 1986 человек, за сегодня 292. Летальных исходов нарастающим итогом 198 случаев. За сутки скончалось 28 пациентов, из них 11 в Москве.

Фото: стопкоронавирус рф.