Названы регионы с новыми случаями коронавируса

В России продолжается рост инфицирования коронавирусом нового типа. Заметен значительный прирост выявленных случаев заражения в регионах России.
По состоянию на утро 15 января в России выявлено 3388 новых случаев инфицирования COVID-19 в 65 регионах России. И если ранее большая часть случаев фиксировалась в Москве, то сейчас заметен огромный прирост в регионах. Так например, в Забайкалье и Мурманской области (+137) число выявленных случаев возросло почти в два раза. Но все-таки по-прежнему лидирует Москва (+1774). В Московской области заболевших сегодня меньше (+272). Санкт-Петербург на 4ом месте (+130). Ленинградская область на 5ом месте (+108).
По остальным регионам новые случаи инфицирования COVID-19 распределились следующим образом:
Республика Коми - 97
Республика Ингушетия - 56
Смоленская область - 51
Нижегородская область - 47
Владимирская область - 45
Тульская область - 45
Тверская область - 42
Чеченская Республика - 41
Курская область - 31
Республика Марий Эл - 27
Пермский край - 27
Ивановская область - 25
Калужская область - 25
Краснодарский край - 24
Хабаровский край - 23
Брянская область - 22
Ставропольский край - 20
Республика Башкортостан - 20
Ульяновская область - 18
Тюменская область - 18
Астраханская область - 17
Новосибирская область - 17
Пензенская область - 16
Ханты-Мансийский АО - 15
Чувашская Республика - 13
Кировская область - 13
Ярославская область - 12
Свердловская область - 12
Липецкая область - 11
Красноярский край - 11
Костромская область - 9
Удмуртская Республика - 8
Воронежская область - 7
Карачаево-Черкесская Республика - 7
Саратовская область - 7
Ямало-Ненецкий АО - 7
Республика Саха (Якутия) - 7
Псковская область - 6
Ростовская область - 6
Курганская область - 6
Республика Бурятия - 6
Республика Хакасия - 6
Калининградская область - 5
Республика Дагестан - 5
Белгородская область - 4
Республика Карелия - 4
Приморский край - 4
Республика Калмыкия - 3
Челябинская область - 3
Алтайский край - 3
Вологодская область - 2
Омская область - 2
Республика Крым - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Волгоградская область - 1
Оренбургская область - 1
Кемеровская область - 1
Сахалинская область - 1
Чукотский АО - 1
г. Севастополь - 1
Нарстающим итогом на утро 15 апреля в России 24 490 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 1986 человек, за сегодня 292. Летальных исходов нарастающим итогом 198 случаев. За сутки скончалось 28 пациентов, из них 11 в Москве.
Фото: стопкоронавирус рф.
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