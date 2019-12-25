Число инфицированных коронавирусом в Мурманской области достигло 268

В Мурманской области резко возросло количество инфицированных коронавирусом.
Правительство Мурманской области сообщило, что в регионе резко возросло количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Еще вчера, 14 апреля, нарастающим итого с начала эпидемии было 128 случаев, а сегодня эта цифра уже равняется 268.
Более всего инфицированных COVID-19 выявлено в Кольском районе (206 случаев). По остальным районам области случаи инфицирования распределились следующим образом:
в Апатитах 12 заболевших
в Кировске - 2
в Мурманске - 9
в Снежногорске - 4
в Североморске - 1
в Заполярном - 6
в Полярном - 3
в Мончегорске - 2
в Кандалакше - 1
14 человек выписаны по выздоровлению, один человек скончался.
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