Число инфицированных коронавирусом в Мурманской области достигло 268

Еще вчера, 14 апреля, было 128 человек.

В Мурманской области резко возросло количество инфицированных коронавирусом.

Правительство Мурманской области сообщило, что в регионе резко возросло количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Еще вчера, 14 апреля, нарастающим итого с начала эпидемии было 128 случаев, а сегодня эта цифра уже равняется 268.

Более всего инфицированных COVID-19 выявлено в Кольском районе (206 случаев). По остальным районам области случаи инфицирования распределились следующим образом:

в Апатитах 12 заболевших

в Кировске - 2

в Мурманске - 9

в Снежногорске - 4

в Североморске - 1

в Заполярном - 6

в Полярном - 3

в Мончегорске - 2

в Кандалакше - 1

14 человек выписаны по выздоровлению, один человек скончался.

Сегодня ранее: В Забайкалье за сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось вдвое