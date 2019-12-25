Из Коммунарки выписали 37 пациентов

Денис Проценко опубликовал статистику по Медцентру в поселке Коммунарка.

Из стационара в Коммунарке выписано за сутки по выздоровлению 37 пациентов.

Денис Проценко каждое утро публикует статистику по больнице в Коммунарке, которая одной из первых стала принимать пациентов с COVID-19. За сутки из больницы выписаны по выздоровлению 37 пациентов, поступило 34 человека.

Всего на лечении в клинике сейчас 487 человек, из них у 485 внебольничная пневмония. В реанимации находится 42 человека, из них на ИВЛ 21 пациент.

Сам Денис Проценко выздоровел, его два теста показали отрицательный результат.

Сегодня ранее: В столице скончались 11 человек с коронавирусом.

Фото: Денис Проценко