В Костромской области число инфицированных коронавирусом возросло до 27 человек

За последние сутки коронавирус COVID-19 подтвердили сразу у 9 жителей области.

В Костромской области за сутки резко выросло количество инфицированных коронавирусом.

По состоянию на утро среды 15 апреля в области подтвердили диагноз коронавирусной инфекции сразу у 9 человек. Нарастающим итогом в регионе 27 случаев COVID-19. Из них 3 человека выписаны по выздоровлению и 2 летальных исхода.

Все ранее и вновь заболевшие находятся на стационарном лечении в Костроме. Из 9 новых случаев 5 контакты ранее заболевших, 4 выезжали в неблагоприятные по коронавирусу регионы России. На сегодняшний день коронавирус выявлен в Костроме, Красном-на-Волге, Нерехте и Буе.

Сегодня ранее: Названы регионы с новыми случаями коронавируса