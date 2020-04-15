Об этом чиновник заявил в своем Instagram.

Мэр Ставрополя предложил критикам мер против коронавируса переехать в США. Об этом чиновник заявил в своем Instagram-аккаунте. Соответствующий пост Андрей Джатдоев снабдил статистическими данными по зараженным в регионе людям.

Мэр Ставропольского края прокомментировал жалобу местного жителя на отсутствие реальном помощи населению. Очевидец сообщил, что людям приходится покидать дома и работать, чтобы иметь возможность к существованию. По мнению ставропольца, ограничения в период эпидемии коронавируса могут довести жителей региона "либо до суицида, либо до тюремной скамьи". Андрей Джатдоев предположил, что жителю больше нравится ситуация, которая разворачивается в данный момент в Америке.

Там больны 500 тысяч человек и 2 тысячи умерли за вчерашний день. Самое время туда переехать прокомментировал глава региона

напомним, что за последние сутки в Ставрополье медики зарегистрировали 20 новых случаев инфицирования. Общее количество пациентов с коронавирусом достигает 115 человек. Скончались двое человек. До конца апреля власти области ввели режим обязательной самоизоляции населения.

В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус.

Фото и видео: Instagram/andreydzhatdoev

