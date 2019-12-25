В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Ставропольского края Ирина Санникова заболела коронавирусной инфекцией. Повторный анализ показал положительный результат.
Накануне появилась информация, что Санникова скрыла факт поездки в Испанию, после чего она вернулась к своим рабочим обязанностям – она выступала в местном университете и ходила на работу в ведомство. Потенциально ее действия могут попадать под действие УК РФ.
Ранее мы сообщали о том, что с 21 марта в Москве аквапарки, бассейны, спортивные, фитнес-центры и остальные объекты физкультуры обязаны прекратить прием клиентов. О решении оповестило управления Роспотребнадзора по Москве на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки. За последние 24 часа в стране – 53 новых случая заболевания и 16 выздоровевших, уточняют в штабе.
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