В России начинаются крупные учения военной полиции

Учения "Страж-2020" состоятся с 18 по 21 августа на всей территории РФ.

В России начинаются крупные специальные учения военной полиции. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. По данным чиновников, более 2,5 тысяч солдат будут протестированы в рамках программы "Страж-2020". Испытания военнослужащих пройдут на всей территории страны с 18 по 21 августа под руководством генерал-полковника Сергея Кураленко.

Всего в учениях примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники сообщение Минобороны России

Напомним, что в учениях будут задействованы органы управления и подразделения военной полиции в трех военных округах и Северном флоте. В роли посредников выступят представители Центрального военного округа. Специалисты выполняют задачи наблюдения за военными, а также оценивают их навыки.

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Видео: YouTube / Минобороны России