МИД Киева недоволен тем, что Черноморский флот проводит учения "на временно оккупированных территориях".

Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму. Об этом сообщили представители пресс-службы внешнеполитического ведомства Украины. Чиновники недовольны деятельностью, которую развернули силы Южного военного округа РФ.

В МИДе Украины рассказали, что масштабные учения России стартовали 10 августа. Они проводятся под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Военные проверяют готовность состава к испытаниям "Кавказ-2020". Мероприятия в Крыму продлятся до 21 августа.

МИД Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота РФ очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения нормами и принципами международного права сообщение МИД Украины

В Киеве отметили, что Россия нарушает устав ООН, резолюции Генеральной ассамблеи ООН, а также законодательство Украины.

Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем.

Видео: Минобороны России