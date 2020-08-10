Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом рассказали представители Национального центра управления обороной России. По данным специалистов, в небо военные Южного ВО поднялся экипаж для перехвата американских самолетов. В воздушном пространстве были замечены два иностранных самолета. Они не пересекли госграницу с РФ. Борты ВВС и ВМС США находились над нейтральными водами.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа сообщение Центра управления обороной

Военные идентифицировали цели как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и судно базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon. После обнаружения самолетов российскими истребителями иностранцы приняли решение развернуться от государственной границы России. Затем самолет РФ вернулся в место базирования.

Раскрыты проблемы производства истребителя Су-57.

Видео: Youtube/Минобороны России