Около госграницы РФ пролетели самолеты-разведчики ВМС и ВВС США.

Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной РФ. Специалисты объяснили, что истребитель заметил два разведывательных борта ВВС США. Экипажи не пересекали государственную границу России.

После разворота американских самолетов-разведчиков истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования сообщение Южного военного округа

На данный момент известно, что с безопасного расстояния пилоты смогли идентифицировать цели как RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море.