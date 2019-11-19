На данный момент речь о применении конопли во врачебной практике не идет.

В России начаты исследования по использованию марихуаны в лечебных целях. Об этом рассказал внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Медик добавил, что в стране не начнут использовать коноплю пока не совершат открытие, которое будет касаться состояния здоровья принимающего пациента.

Основным условием применения растения в России является нахождение конопли, не вызывающей психозов. До этого момента никакой речи об использовании данного "медикамента" в России не будет.

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