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В России начаты исследования по использованию марихуаны в лечебных целях

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На данный момент речь о применении конопли во врачебной практике не идет.

В России начаты исследования по использованию марихуаны в лечебных целях. Об этом рассказал внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Медик добавил, что в стране не начнут использовать коноплю пока не совершат открытие, которое будет касаться состояния здоровья принимающего пациента.

Основным условием применения растения в России является нахождение конопли, не вызывающей психозов. До этого момента никакой речи об использовании данного "медикамента" в России не будет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вероника Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей.
 

Теги: евгений брюн, конопля, марихуана, минздрав, наука
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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