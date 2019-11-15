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Вероника Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

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В Минздраве предлагают вернуться к отраслевой системе.

Вероника Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей во время эфира на телеканале "Россия-1". По данным Минздрава, сейчас средняя оплата труда медиков по стране составляет 79 тысяч рублей.

ЗП по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели

прокомментировала спикер

Это условие работает, если нет отраслевой оплаты трудовой деятельности. Данный тренд был популярен в государстве в начале 2000-ых годов. Чиновница заметила, что ведомству становится понятно, что необходимо вернуться к отраслевой системе. Она заметила, что гарантированный оклад врачей не должен быть меньше 55%.

На данный момент есть поручение в адрес Минтруда, чтобы специалисты внесли правки в Трудовой кодекс страны. Планируется, что Минздрав получит полномочия для определения необходимости создания отраслевых систем. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/World Health Organization (WHO), jinrtv

Теги: вероника скворцова, врачи, зарплата, медики
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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